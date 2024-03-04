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Групповой этап 2. День 4
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13:00 Мск
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«Там говорили правду»: актёр Антон Богданов — об успехе сериала «Слово пацана»

«Там говорили правду»: актёр Антон Богданов — об успехе сериала «Слово пацана»
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В недавнем интервью изданию «Газета.Ru» звезда «Реальных пацанов» и режиссёр Антон Богданов высказал мнение, что в российском кино нет героя своего времени. Артист видит в этом проблему.

Также Богданов подчеркнул, что зрителям хочется правды. По мнению актёра, сериал «Слово пацана» стал таким успешным в том числе и благодаря тому, что в нём показывали всё так, как происходило в реальности.

Мне кажется, зритель сегодня хочет правды. Почему у «Слова пацана» такой успех? Потому что там рассказали правду. Возможно, её немного приукрасили или немного ужесточили, но это была правда. Я считаю, что нам не хватает «героя нашего времени». На Даниле Багрове выросло три поколения, потому что всем хотелось быть такими, как он, — честными и справедливыми.

Нынешнее поколение, отмечает Богданов, делает себе кумиров и «героев» из блогеров и других людей в интернете.

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