Стартовал сериал «Режим» с Кейт Уинслет

Сегодня на HBO стартовал сериал «Режим» с оскароносной актрисой Кейт Уинслет. Для просмотра доступен первый эпизод, второй выйдет 11 марта. Всего в первый сезон войдёт шесть эпизодов, финальный выйдет 8 апреля.

«Режим» посвящён падению авторитарного режима в стенах одного дворца. События проекта разворачиваются в течение одного года, Уинслет сыграла высокопоставленного канцлера вымышленного европейского государства. Шоураннером выступил Уилл Трэйси — один из сценаристов культовых «Наследников». Режиссёрами выступили Стивен Фрирз и Джессика Хоббс.

Уинслет уже сотрудничала с HBO для работы над сериалом «Мейр из Исттауна», вышедшим в 2021 году. Шоу приняли тепло.

Критикам «Режим», кстати, очень понравился.