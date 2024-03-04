Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап 2. День 4
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал сериал «Режим» с Кейт Уинслет

Стартовал сериал «Режим» с Кейт Уинслет
Комментарии

Сегодня на HBO стартовал сериал «Режим» с оскароносной актрисой Кейт Уинслет. Для просмотра доступен первый эпизод, второй выйдет 11 марта. Всего в первый сезон войдёт шесть эпизодов, финальный выйдет 8 апреля.

«Режим» посвящён падению авторитарного режима в стенах одного дворца. События проекта разворачиваются в течение одного года, Уинслет сыграла высокопоставленного канцлера вымышленного европейского государства. Шоураннером выступил Уилл Трэйси — один из сценаристов культовых «Наследников». Режиссёрами выступили Стивен Фрирз и Джессика Хоббс.

Уинслет уже сотрудничала с HBO для работы над сериалом «Мейр из Исттауна», вышедшим в 2021 году. Шоу приняли тепло.

Критикам «Режим», кстати, очень понравился.

Материалы по теме
«Политическая сатира с блистательной Кейт Уинслет»: критики хвалят сериал «Режим» от HBO
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android