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Фильм «Лёд 3» в третий раз возглавил кинопрокат в России за прошедшие выходные

Фильм «Лёд 3» в третий раз возглавил кинопрокат в России за прошедшие выходные
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По информации сайта Kinobusiness, драма «Лёд 3» возглавила кинопрокат в России за прошедший уикенд. Это случается уже в третий раз подряд — за выходные фильм заработал ещё 195 млн рублей.

Второе место уверенно держит фильм «Мастер и Маргарита», который собрал кассу в 2 млрд рублей. Лучшей новинкой недели оказалась французская комедия «Кот и пёс» — с 32 млн рублей, заработанными за четыре дня, она поднялась на четвёртую строчку прокатного рейтинга.

«Лёд 3» рассказывает историю о взрослой Наде, которая знакомится с молодым и дерзким хоккеистом Сергеем. Между парнем и девушкой вспыхивают чувства, но Горин, сыгранный Александром Петровым, выступает против этих отношений и разлучает пару. Возлюбленные решают не сдаваться и двигаться к своей мечте во что бы то ни стало.

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