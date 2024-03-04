Расписание выхода серий четвёртого сезона сериала «Пацаны»

Ещё 22 февраля стало известно, что четвёртый сезон супергеройского сериала «Пацаны» стартует 13 июня. А недавно Amazon разослала СМИ пресс-релиз, в котором представила полное расписание выхода всех восьми эпизодов шоу.

Так, первые три эпизода выйдут сразу 13 июня, а следующие серии будут выходить раз в неделю.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Пацаны»

Номер серии Дата выхода 1-я серия 13 июня 2-я серия 13 июня 3-я серия 13 июня 4-я серия 20 июня 5-я серия 27 июня 6-я серия 4 июля 7-я серия 11 июля 8-я серия 18 июля

Четвёртый сезон расскажет о событиях после финала третьего. События продолжения развернутся через месяц после финала «Поколения Ви», а последние эпизоды уже плавно подведут действие к началу второго сезона спин-оффа.