Расписание выхода серий четвёртого сезона сериала «Пацаны»
Ещё 22 февраля стало известно, что четвёртый сезон супергеройского сериала «Пацаны» стартует 13 июня. А недавно Amazon разослала СМИ пресс-релиз, в котором представила полное расписание выхода всех восьми эпизодов шоу.
Так, первые три эпизода выйдут сразу 13 июня, а следующие серии будут выходить раз в неделю.
Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Пацаны»
|Номер серии
|Дата выхода
|1-я серия
|13 июня
|2-я серия
|13 июня
|3-я серия
|13 июня
|4-я серия
|20 июня
|5-я серия
|27 июня
|6-я серия
|4 июля
|7-я серия
|11 июля
|8-я серия
|18 июля
Четвёртый сезон расскажет о событиях после финала третьего. События продолжения развернутся через месяц после финала «Поколения Ви», а последние эпизоды уже плавно подведут действие к началу второго сезона спин-оффа.
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