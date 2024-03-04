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Расписание выхода серий четвёртого сезона сериала «Пацаны»

Расписание выхода серий четвёртого сезона сериала «Пацаны»
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Ещё 22 февраля стало известно, что четвёртый сезон супергеройского сериала «Пацаны» стартует 13 июня. А недавно Amazon разослала СМИ пресс-релиз, в котором представила полное расписание выхода всех восьми эпизодов шоу.

Так, первые три эпизода выйдут сразу 13 июня, а следующие серии будут выходить раз в неделю.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Пацаны»

Номер серииДата выхода
1-я серия13 июня
2-я серия13 июня
3-я серия13 июня
4-я серия20 июня
5-я серия27 июня
6-я серия4 июля
7-я серия11 июля
8-я серия18 июля

Четвёртый сезон расскажет о событиях после финала третьего. События продолжения развернутся через месяц после финала «Поколения Ви», а последние эпизоды уже плавно подведут действие к началу второго сезона спин-оффа.

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