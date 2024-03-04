«Сёгун» стал одним из самых высокооценённых сериалов за последнее время

27 февраля в онлайн-кинотеатре Hulu и на телеканале FX стартовал сериал «Сёгун». Шоу основано на одноимённом историческом романе Джеймса Клавелла и рассказывает об английском капитане Джоне Блэкторне, попавшем в Японию в разгар междоусобных войн в 1600 году.

Спустя неделю после премьеры средний рейтинг сериала на Rotten Tomatoes остановился на отметке в 99% — именно столько критиков рекомендуют произведение к просмотру. Шоу остаётся самым высокооценённым проектом последних месяцев, опережая в том числе недавнюю экранизацию «Аватара» и «Мистера и миссис Смит».

Что касается пользователей, то 92% зрителей рекомендуют сериал. Некоторые сравнивают шоу с «Игрой престолов» и её приквелом — «Домом дракона».

Фото: Rotten Tomatoes

Третий эпизод сериала «Сёгун» выйдет 5 марта, а всего в первый сезон войдёт 10 серий.