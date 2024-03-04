Death Stranding 2 может выйти полностью на русском языке — актёр Александр Хошабаев

В начале февраля Хидео Кодзима представил новый трейлер Death Stranding 2 — продолжения культового постапокалиптического приключения с Норманом Ридусом в главной роли. Проект поступит в продажу в 2025 году на PlayStation 5.

О локализации проекта на русский язык пока ничего не известно, однако российский актёр озвучания Александр Хошабаев, озвучивший Сэма в первой части, абсолютно уверен в ней. По его словам, Sony не ушла с российского рынка и наверняка приступит к работе над русской локализацией уже осенью.

Компания Sony осталась на рынке, она совершенно спокойно делает свои локализации в России. И есть такой вариант — я думаю, это будет уже ближе к осени. Мне очень интересно посмотреть, что там Кодзима придумает.

Ранее Sony уже выпустила два своих эксклюзива на русском языке — God of War Ragnarok и «Человек-паук 2» вышли с озвучкой и субтитрами. Вполне возможно, что и Death Stranding 2 доберётся до игроков с привычным русским дубляжом.