Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«У нас оригинальный сценарий»: Фёдор Бондарчук — о критике фильма «Сто лет тому вперёд»

Режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук рассказал, что при создании нового фэнтези-фильма «Сто лет тому вперёд» на команду обрушилась критика за вторичность.

По словам Бондарчука, подобных картин выходит немного. Он отметил, что некая преемственность была, но сценарий оригинальный.

У нас не так много таких картин. Преемственность, конечно, была. Режиссёр был вдохновлён российским фильмом. Картина стоит на крепких плечах 30-летней индустрии… На нас обрушилась критика, потому что у каждого своё произведение. Но важно сказать, что это оригинальный сценарий.

Фёдор Бондарчук подчеркнул, что зрителям не стоит опасаться за визуальную составляющую часть ленты, поскольку это «визуальный аттракцион».

Визуальный аттракцион, сделанный нашими умельцами. Главный фильм года. Обещаю, что получите невероятное удовольствие.

Фильм «Сто лет тому вперёд» режиссёра Александра Андрющенко по мотивам произведений писателя-фантаста Кира Булычева выйдет в российский кинопрокат 18 апреля.