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Групповой этап 2. День 4
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Автор «Секретных материалов» подтвердил работу над перезапуском сериала

Автор «Секретных материалов» подтвердил работу над перезапуском сериала
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Создатель фантастического сериала «Секретные материалы» Крис Картер подтвердил работу над перезапуском культового произведения. Его шоураннером действительно выступит Райан Куглер, режиссёр «Чёрной Пантеры».

Картер уже встречался с Куглером, и они вместе обсудили идеи для нового сериала. Картер заявил, что у нового автора уже есть интересные идеи для шоу, но делиться ими не стал. Сам автор культового сериала не примет участия в перезапуске, но обязательно его посмотрит.

Я не буду работать над новыми «Секретными материалами», но я уже общался с Райаном Куглером. У него есть хорошие идеи для перезапуска, обязательно посмотрю его версию сериала.

Оригинальные «Секретные материалы» выходили с 1993 по 2001 год и стали одним из самых популярных сериалов своего времени. Впоследствии FOX выпустила 10-й и 11-й сезоны, которые вышли в 2016-м и 2018-м соответственно. У перезапуска шоу пока нет даже примерной даты выхода.

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