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Валиева — о Путине на церемонии открытия Игр будущего: такая поддержка дорогого стоит

Валиева — о Путине на церемонии открытия Игр будущего: такая поддержка дорогого стоит
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Российская фигуристка Камила Валиева выразила благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку, оказанную ей на церемонии открытия Игр будущего в Казани.

«Говоря об Играх будущего, хочется порадоваться за нашу страну, потому что мы первые, кто устроил такие масштабные соревнования по фиджитал и обычному спорту, совместив всё это. Огромную благодарность хочу выразить нашему президенту за возможность присутствовать на открытии, за поддержку, за такое внимание, это дорогого стоит», — приводит слова Валиевой «РИА Новости».

Первые Игры будущего прошли с 21 февраля по 3 марта в Казани. Более 2000 участников из 107 стран мира приняли участие в 21 инновационной дисциплине, среди которых фиджитал-футбол, Dota 2, битва роботов и VR-ритм симулятор. Общий призовой фонд турнира составил $ 10 млн.

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу в конце декабря 2021 года, однако её результат стал известен только во время Олимпийских игр 2022 года, на следующий день после победного для россиян командного турнира по фигурному катанию. CAS аннулировал все достижения фигуристки во взрослой карьере и присудил сборной России бронзовую медаль Олимпиады.

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