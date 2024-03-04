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Актёру Михаилу Ефремову одобрили досрочное освобождение — он сидит в колонии за ДТП

Актёру Михаилу Ефремову одобрили досрочное освобождение — он сидит в колонии за ДТП
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Администрация исправительной колонии ИК-4 в Белгородской области со второго раза одобрила ходатайство об условно-досрочном освобождении актёра Михаила Ефремова.

Решение руководства колонии передано в Алексеевский суд Белгородской области, который в скором времени должен принять окончательное решение об освобождении артиста.

Напомним, Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии (7,5 года лишения свободы) после того, как в нетрезвом состоянии устроил ДТП в Москве — в результате аварии погиб 57-летний мужчина. Изначально Ефремов признал свою вину, затем отказался от показаний, но на последнем заседании снова согласился с обвинениями.

Актёр отбыл более половины срока и в 2023 году уже ходатайствовал об УДО, но тогда получил отказ.

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