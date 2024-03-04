Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап 2. День 4
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

GTA Vice City запустили на Wi-Fi-роутере

GTA Vice City запустили на Wi-Fi-роутере
Комментарии

Энтузиасты рассказали про попытку сделать из интернет-роутера полноценный игровой компьютер. Для оценки была взяла игра Grand Theft Auto: Vice City.

Программист под ником Manawyrm рассказал, что вместе с товарищем использовал Wi-Fi роутер модели TP-LINK’s TL-WDR4900 v1 на процессоре на основе PowerPC от NXP. Для полноценной работы к нему подключили внешнюю видеокарту от AMD, а операционной системой выбрали Debian Linux.

Видео доступно на YouTube-канале Manawyrm. Права на видео принадлежат автору Manawyrm.

Обычно программисты соревнуются в самых необычных способах запустить DOOM: например, в прошлом году легендарную игру смогли запустить на «сережке» и с помощью кишечной палочки и специальных ячеек.

Материалы по теме
Видео
Заставку DOOM запустили на кишечной палочке — полное «прохождение» займёт 600 лет
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android