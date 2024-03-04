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Разработчики «Смуты» показали анимации новых NPC — характерника и казака-богатыря

Разработчики «Смуты» показали анимации новых NPC — характерника и казака-богатыря
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Студия Cyberia Nova опубликовала в соцсетях короткие ролики с анимациями очередных героев своей игры «Смута».

Разработчики показали, как будет выглядеть характерник — так называли знахарей и ведунов в Запорожской Сечи, которые, помимо гадания, занимались лечением казаков.

Видео доступно в группе «Смуты» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Cyberia Nova.

Вторым персонажем стал казак-богатырь. К ролику авторы приложили историческую справку, которая отмечает, что казаки были самостоятельной стороной — пока неясно, будут ли они союзниками или противниками в ходе игры.

Не присоединяясь ни к польским, ни к русским войскам, они собирали военную добычу везде, где это только было возможно. Однако именно казачество сыграет важнейшую роль в окончании Смуты — на Земском соборе в 1613 году голос казаков стал решающим в выборе кандидатуры нового царя.

Видео доступно в группе «Смуты» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Cyberia Nova.

Российская RPG «Смута» поступит в продажу 4 апреля. Демо и полноценную версию выпустят на площадке VK Play.

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