Культовый режиссёр Эмир Кустурица хочет снять фильм сразу по двум романам Достоевского

Известный сербский режиссёр Эмир Кустурица планирует выпустить фильм «Преступление без наказания», который совместит в себе сюжеты сразу двух легендарных романов Фёдора Достоевского — «Идиот» и «Преступление и наказание».

Автор таких картин, как «Папа в командировке», «Андерграунд», «Чёрная кошка, белый кот» и «Марадона», планирует снять сразу три фильма на русском языке — экранизация произведений Достоевского станет первым из них.

После этого Кустурица собирается снять фильм по роману Евгения Водолазкина «Лавр», о чём уже успел пообщаться с писателем. Третьим проектом станет экранизация произведения Николая Гоголя, хотя режиссёр отмечает, что ещё не решил, что будет взято за первоисточник — «Мёртвые души» или «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».