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Вышел трейлер «Рипли» с Эндрю Скоттом — премьера сериала 4 апреля на Netflix

Вышел трейлер «Рипли» с Эндрю Скоттом — премьера сериала 4 апреля на Netflix
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Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал трейлер нового сериала «Рипли» по серии романов Патриции Хайсмит.

Главным героем чёрно-белого шоу станет талантливый авантюрист без моральных принципов, способный пойти на убийство и другие преступления. Его роль сыграет Эндрю Скотт («Дрянь», «Тёмные начала»).

Помимо него, в сериале сыграют Джонни Флинн, Дакота Фэннинг и Элиот Самнер. Режиссёром выступит Стивен Заиллян, сценарист «Ирландца» и «Девушки с татуировкой дракона».

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Ранее романы Хайсмит неоднократно получали экранизацию в киноформате — так, многие могли видеть фильм 1999 года «Талантливый мистер Рипли» с Мэттом Дэймоном или «Игру Рипли» (2002) с Джоном Малковичем.

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