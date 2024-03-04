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Звезда «Дюны» Ребекка Фергюсон снимется в триллере Тимура Бекмамбетова «Милосердие»

Звезда «Дюны» Ребекка Фергюсон снимется в триллере Тимура Бекмамбетова «Милосердие»
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Как сообщает издание Deadline, режиссёр Тимур Бекмамбетов нашёл исполнителей главных ролей в своём следующем фильме — фантастическом триллере Mercy («Милосердие»). К ранее представленному Крису Пратту («Стражи Галактики») присоединилась звезда «Дюны» и «Укрытия» Ребекка Фергюсон.

События ленты развернутся в ближайшем будущем, когда преступность, караемая смертной казнью, возросла. В фильме рассказывается о детективе, которого обвиняют в жестоком преступлении и заставляют доказать свою невиновность. Кого именно сыграет Фергюсон, неизвестно.

Продюсером «Милосердия» выступит Чарльз Ровен, который работал над «Оппенгеймером» с Кристофером Ноланом. Съёмочный процесс должен стартовать до конца весны, даты премьеры у картины пока нет.

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