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Для перезапуска культового сериала «Спасатели Малибу» нашли шоураннера

Для перезапуска культового сериала «Спасатели Малибу» нашли шоураннера
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По информации издания Variety, культовый сериал «Спасатели Малибу» получит перезапуск. Шоураннером нового проекта выступит Лара Олсен, работавшая над сериалами «Цепляясь за лёд» и «Кровь и сокровища».

Олсен также выступит исполнительным продюсером вместе с продюсерами оригинального сериала, среди которых Майкл Берк, Дуглас Шварц и Грегори Дж. Бонанн. За производство новых «Спасателей Малибу» отвечают Fremantle и Fox Entertainment.

Сериал «Спасатели Малибу» с Дэвидом Хассельхоффом в главной роли первоначально шёл с 1989 по 1999 годы, а затем был переименован в «Спасатели Малибу: Гавайи» — шоу шло с 1999 по 2001 год. Вместе с Хассельхоффом в шоу снялись Памела Андерсон, Ясмин Блит, Александра Пол, Эрика Элениак, Николь Эггерт и другие.

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