Respawn разрабатывает новую часть Titanfall — инсайдер

Известный журналист и инсайдер Джефф Грабб сообщил, что Respawn Entertainment разрабатывает новую часть Titanfall. Над тайтлом якобы трудится Стив Фукуда, глава разработки первой и второй Titanfall.

Пока что разработка находится на стадии прототипирования. Изначально команда для создания тайтла была небольшой, но она постепенно разрастается. Грабб также внёс важную деталь — это не Titanfall 3, то есть не продолжение серии. Можно предположить, что команда трудится над спин-оффом.

Не думайте, что это Titanfall 3, то есть полноценная игра с сетевым мультиплеером и одиночной кампанией.

Ранее появлялась информация, что EA отменила разработку одиночной игры Titanfall Legends, над которой в том числе работали сотрудники из Respawn.