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Групповой этап 2. День 5
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Джек Блэк назвал роль По в «Кунг-Фу Панде» самой главной в своей жизни

Джек Блэк назвал роль По в «Кунг-Фу Панде» самой главной в своей жизни
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Джек Блэк — известный комик и актёр, сыгравший множество забавных и интересных ролей. Он же подарил свой голос панде По во франшизе «Кунг-Фу Панда» и озвучил героя во всех частях, даже в спин-оффе «Рыцарь Дракона».

По словам Блэка, роль По стала для него самой большой и главной в жизни, хотя, казалось бы, актёр просто озвучивал персонажа.

Четвёртая часть расскажет о том, как По знакомится с лисицей по имени Чжэнь и ищет себе преемника, а в это время злая колдунья Хамелеон призывает множество злодеев из прошлого. Стремясь найти способ победить Хамелеона, По и Чжэнь впервые отправляются в большой город.

Премьера мультфильма состоится 8 марта. В России проекта официально не покажут, но он доберётся до страны обходными путями.

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