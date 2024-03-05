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«Они заслуживают большего уважения»: Крис Эванс — о фильмах про супергероев

«Они заслуживают большего уважения»: Крис Эванс — о фильмах про супергероев
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Во время недавнего интервью актёр Крис Эванс, получивший широкую известность благодаря роли Капитана Америка в киновселенной Marvel, рассказал о своём отношении к супергеройским фильмам и усталости людей от них в последнее время.

По мнению Эванса, ленты Marvel Studios и кинокомиксы в целом заслуживают большего уважения, чем к ним проявляют. Актёр подчеркнул, что снимать гигантские блокбастеры невероятно сложная задача как для артистов, так и для всей съёмочной команды.

Я не хочу выделять конкретные фильмы в каталоге Marvel, но некоторые из них феноменальны. Мне нравятся независимые, объективно отличные фильмы, и я думаю, что они заслуживают немного большего уважения.

Также Эванс рассказал, что его любимый фильм киновселенной Marvel — «Первый мститель: Другая война». Он назвал эту картину «особенной».

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