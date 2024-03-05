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Премьера второго сезона сериала «Дом дракона» состоится в июне

Премьера второго сезона сериала «Дом дракона» состоится в июне
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Глава подразделения Warner Bros. Discovery по стримингу и играм Джей Би Перретт заявил, что второй сезон сериала «Дом дракона» планируют выпустить в июне. Точную дату он не назвал.

«Дом дракона» рассказывает о династии Таргариенов на континенте Вестерос. Действие происходит почти за 200 лет до событий «Игры престолов» и примерно через 100 лет после того, как Таргариены объединили Семь королевств. Первый сезон шоу вышел в 2022 году и получил массу положительных отзывов критиков. Шоу оценил даже сам Джордж Мартин, автор фэнтезийного цикла «Песнь Льда и Огня»

В актёрский состав второго сезона вернутся Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д'Арси, Ева Бест, Стив Туссен, Фабьен Франкель, Юэн Митчелл и другие.

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