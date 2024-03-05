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Комедийный боевик «Аргайл: Супершпион» с Генри Кавиллом вышел в онлайне

Комедийный боевик «Аргайл: Супершпион» с Генри Кавиллом вышел в онлайне
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Комедийный боевик «Аргайл: Супершпион» с Генри Кавиллом в главной роли уже вышел в онлайне. Лента доступна для просмотра на зарубежных онлайн-площадках.

Сюжет ленты рассказывает о том, как автор шпионских романов, ставших бестселлерами, оказывается шпионом мирового класса, страдающим амнезией. Его смертоносные навыки возвращаются вместе с воспоминаниями, и он встаёт на путь мести теневой организации, на которую раньше работал.

Картина может похвастаться звёздным актёрским составом. В ленте сыграли Генри Кавилл, Брайс Даллас Ховард, Дуа Липа, Брайан Крэнстон, Сэмюэл Л. Джексон и Джон Сина. Режиссёром выступил Мэттью Вон.

Фильм, бюджет которого составил $ 200 млн, не собрал даже $ 95 млн. В целом лента получила смешанные отзывы от зрителей и критиков.

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