Съёмки фильма «Плохие парни 4» с Уиллом Смитом завершены

Уилл Смит объявил у себя в соцсетях о завершении съёмочного процесса фильма «Плохие парни 4». Он опубликовал совместную фотографию с Мартином Лоуренсом.

Фото: Соцсети Уилла Смита

Режиссёрами картины выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а сценаристом стал Крис Бремнер. Все они работали над предыдущим фильмом во франшизе — «Плохие парни навсегда», вышедшим в 2020 году.

«Плохие парни» — серия комедийных боевиков про двух американских детективов: один — примерный семьянин, другой — богатый холостяк. Три фильма франшизы суммарно собрали около $ 840 млн в мировом прокате и стали комедийными хитами.

Четвёртая часть франшизы должна стать кульминацией всей серии и поставить точку в истории персонажей. Премьера картины состоится 7 июня.