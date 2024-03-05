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Советский актёр Василий Ливанов раскрыл, что его не хотели брать на роль Шерлока Холмса

Советский актёр Василий Ливанов раскрыл, что его не хотели брать на роль Шерлока Холмса
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Актёр Василий Ливанов в беседе с газетой «Аргументы и факты» рассказал о том, что режиссёр Игорь Масленников не хотел утверждать его на главную роль в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

По словам Ливанова, режиссёр утвердил его на роль Холмса только после уговоров оператора «Ленфильма» Юрия Векслера. По мнению Ливанова, если бы в картине не было Векслера, сериалу «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» не суждено было бы состояться.

Масленников же далеко не сразу утвердил меня. Он утвердил меня после того, как Векслер ему сказал: «Если ты не будешь Ливанова снимать, я снимать фильм не буду». Вот и всё.

Также актёр заявил, что Масленников говорил о желании взять на роль Шерлока именно Ливанова, но изначально такого не было.

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