Советский актёр Василий Ливанов раскрыл, что его не хотели брать на роль Шерлока Холмса

Актёр Василий Ливанов в беседе с газетой «Аргументы и факты» рассказал о том, что режиссёр Игорь Масленников не хотел утверждать его на главную роль в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

По словам Ливанова, режиссёр утвердил его на роль Холмса только после уговоров оператора «Ленфильма» Юрия Векслера. По мнению Ливанова, если бы в картине не было Векслера, сериалу «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» не суждено было бы состояться.

Масленников же далеко не сразу утвердил меня. Он утвердил меня после того, как Векслер ему сказал: «Если ты не будешь Ливанова снимать, я снимать фильм не буду». Вот и всё.

Также актёр заявил, что Масленников говорил о желании взять на роль Шерлока именно Ливанова, но изначально такого не было.