В PS Plus раздают Sifu, Hello Neighbor 2 и ещё две игры

Сегодня подписчикам базового тарифа PS Plus Essential стало доступно несколько новых игр. Подписчики могут забрать экшен Sifu, симулятор Формулы-1 F1 23, стелс-хоррор Hello Neighbor 2 и дополнение Destiny 2: The Witch Queen.

Sifu

Хардкорный экшен от третьего лица, в котором нужно отомстить врагам за смерть близкого человека. Тайтл выполнен в духе азиатских боевиков.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sloclap.

F1 23

Симулятор Формулы-1 от Electronic Arts. В игре можно почувствовать себя пилотом настоящего болида и окунуться в атмосферу гонок.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS F1. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Hello Neighbor 2

Вторая часть популярного стелс-хоррора, в котором игрокам нужно избегать встреч с опасным и безумным маньяком, который хочет поймать вас и убить.

Видео доступно на YouTube-канале tinyBuildGAMES. Права на видео принадлежат tinyBuild.

Destiny 2: The Witch Queen

Это крупное дополнение для шутера Destiny 2, вышедшее в феврале 2022 года.

Видео доступно на YouTube-канале Destiny 2. Права на видео принадлежат Bungie.

Игры можно забрать до 2 апреля.