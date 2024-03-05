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Вышел новый трейлер мультфильма «Гарфилд» с Крисом Праттом — премьера 24 мая

Вышел новый трейлер мультфильма «Гарфилд» с Крисом Праттом — премьера 24 мая
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Кинокомпания Sony Pictures представила новый трейлер «Гарфилда» — перезапуска серии мультфильмов о знаменитом говорящем коте. Премьера ленты с Крисом Праттом («Стражи Галактики») в главной роли состоится 24 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures Entertainment.

Перезапуск «Гарфилда» расскажет историю бродячего кота, которого подбирает и выхаживает молодой человек по имени Джон. Лента будет посвящена в том числе отцу кота по имени Ви, роль которого исполнил Сэмюэл Л. Джексон («Криминальное чтиво»).

Это уже не первое появление рыжего кота в кино: в 2004-м вышел «Гарфилд», а в 2006-м — его продолжение под названием «Гарфилд: История двух кошечек». Мультфильмы получили смешанные отзывы от прессы и зрителей и едва отбили затраты на производство.

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