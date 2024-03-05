Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап 2. День 5
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России начались съёмки фэнтези «Колотун» с Иваном Колесниковым

В России начались съёмки фэнтези «Колотун» с Иваном Колесниковым
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания «Зебра» объявила о начале съёмок приключенческого фэнтези «Колотун». Производство продлится до середины июля, а в прокат ленту выпустит «Атмосфера кино». Точной даты премьеры у картины пока нет.

Фильм «Колотун» расскажет о находящейся на грани развода семье Снегирёвых, которая в Новый год в оказывается в параллельном мире. Там они встречают доброго волшебника Поляриуса, увлечённого своими изобретениями, его внучку Эмилию, колдунью Ядвигу и опасного Колотуна, повелителя холода и льда, мечтающего о мировом господстве.

В фильме сыграют Иван Колесников («Движение вверх»), Агата Муцениеце («Крюк»), Дима Калихов («Ёлки-иголки»), Павел Деревянко («Салют-7»), Лукерья Ильяшенко («Химера») и другие артисты. Режиссёром ленты выступит Олег Гусев («Арт и факт»).

Материалы по теме
Съёмки фильма «Плохие парни 4» с Уиллом Смитом завершены
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android