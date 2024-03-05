В России начались съёмки фэнтези «Колотун» с Иваном Колесниковым

Кинокомпания «Зебра» объявила о начале съёмок приключенческого фэнтези «Колотун». Производство продлится до середины июля, а в прокат ленту выпустит «Атмосфера кино». Точной даты премьеры у картины пока нет.

Фильм «Колотун» расскажет о находящейся на грани развода семье Снегирёвых, которая в Новый год в оказывается в параллельном мире. Там они встречают доброго волшебника Поляриуса, увлечённого своими изобретениями, его внучку Эмилию, колдунью Ядвигу и опасного Колотуна, повелителя холода и льда, мечтающего о мировом господстве.

В фильме сыграют Иван Колесников («Движение вверх»), Агата Муцениеце («Крюк»), Дима Калихов («Ёлки-иголки»), Павел Деревянко («Салют-7»), Лукерья Ильяшенко («Химера») и другие артисты. Режиссёром ленты выступит Олег Гусев («Арт и факт»).