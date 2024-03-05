«Пусть он лучше в футбол играет!» Депутат Госдумы — о скепсисе Дзюбы к российскому футсиму

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал слова Артёма Дзюбы, который скептически отнёсся к разработке российского аналога футбольного симулятора FIFA (ныне EA Sports FC).

В беседе с Legalbet политик сравнил разработку игры с российскими футболистами, в которых «тоже не все верят». Свищёв отметил, что программисты из России и Беларуси пользуются спросом по всему миру, и призвал Дзюбу в первую очередь играть в футбол.

У нас же в футболистов тоже не все верят. Странно от Дзюбы слышать, что он не верит в наших программистов. Пусть он посмотрит, кто пишет игры. Российские и белорусские программисты работают по всему миру и являются одними из лучших. Мне удивительно. Пусть он лучше в футбол играет! Он в футболистов-то наших верит, интересно? Я вот верю в программистов. Им надо дать условия, финансирование. Потом будет спрос с продукта.

Ранее с предложением о создании отечественной спортивной компьютерной игры выступил заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин. Бывший нападающий сборной России по футболу считает, что в симуляторе должны быть широко представлены все российские футбольные клубы.