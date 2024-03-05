В России стартовали съёмки второго сезона сериала «Что делать женщине, если…»

Онлайн-кинотеатр Okko и «Студия Видеопрокат» объявили о начале съёмок второго сезона сериала «Что делать женщине, если…» Выход продолжения комедийной мелодрамы состоится до конца 2024 года в онлайн-кинотеатре Okko.

Второй сезон сериала «Что делать женщине, если…» продолжит историю успешного адвоката Анны, которая сконцентрируется на сыне и проблемах его молодой семьи. Женщина так и не смогла выбрать одного из двух претендентов на своё сердце, однако это не помешает ей попасть в новые любовные разборки, но на этот раз лучшей подруги Ларисы, её мужа и двух его любовниц.

К главным ролям в продолжении вернутся Елена Лядова, Гоша Куценко, Агриппина Стеклова и Антон Филипенко. К ним также присоединятся Елена Николаева, Игорь Верник, Сергей Епишев и другие. Режиссёром проекта вновь выступит Алексей Кузмин-Тарасов, а шоураннером – Алексей Киселёв.