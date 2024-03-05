Вышел трейлер российской комедии «Водитель-олигарх» — премьера 4 апреля

Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила дебютный трейлер комедии «Водитель-олигарх». Премьера картины состоится уже 4 апреля в кинотеатрах России.

Видео доступно на YouTube-канале Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере Кино».

Фильм «Водитель-олигарх» расскажет историю Тимура, сына олигарха, который прожигает свою жизнь на вечеринках и заключает экзотические пари. Однажды он внезапно становится наследником огромного состояния, и бизнес-партнёр его отца предлагает заманчивый спор: устроиться на работу шофёром известной звезды шоу-бизнеса Александры и продержаться на посту месяц, что ещё не удавалось никому.

Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ольга Погодина, Дмитрий Хрусталёв и другие. Режиссёром и автором сценария выступил Алексей Пиманов, известный по фильму «Одиннадцать молчаливых мужчин».