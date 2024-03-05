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Президент Федерации киберспорта России: наша сборная имеет такой же статус, как и другие

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит прокомментировал для «Чемпионата» новость о том, что IESF не разрешает РФ перейти из европейской федерации в азиатскую.

Это информация появилась вчера. Смит отмечает, что ФКС России таким образом пыталась снизить давление на спортсменов.

Сразу следует оговориться, что это была не попытка перехода в другой квалификационный дивизион, а вынесение этого решения на обсуждение как один из в вариантов нашего участия в ЧМ. Продиктовано это стремлением снизить давление на наших спортсменов.

По словам Смита, сейчас наша команда в любом случае не имеет ограничений в участии в отборочных к чемпионату мира по киберспорту IESF.

На данный момент формат участия российских спортсменов в ЧМ официально ничем не отличается от стандартного, наша сборная имеет такой же статус, как и сборные других стран. Недавнее решение IESF всего лишь говорит, что Россия потеряла некий статус «good standing», но это юридически никак не должно влиять на возможность нашего участия.

При этом отмечается, что действия секретариата IESF порой могут повлиять на правила честной игры.

Юридически, разумеется, нас никто не ограничивает, но, как показывает практика, это не мешает коллегам вставлять нам «палки в колеса» в обход существующих правил и принятых решений. И в этом свете, конечно, сложно говорить о гарантиях участия, честной борьбы и политической непредвзятости.

Ранее Смит опроверг информацию об отстранении России от чемпионата мира по киберспорту после жалобы украинской федерации.