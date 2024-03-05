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Вышел русский тизер хоррора «Кукушка» со звездой «Эйфории» — премьера состоится 2 мая

Вышел русский тизер хоррора «Кукушка» со звездой «Эйфории» — премьера состоится 2 мая
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На YouTube-канале кинокомпании «Парадиз», которая занимается прокатом зарубежных картин в России, вышел локализованный тизер фильма ужасов «Кукушка». Его начнут показывать в отечественных кинотеатрах со 2 мая.

Сюжет рассказывает о 17-летней девушке, которая приезжает на альпийский курорт, чтобы отдохнуть с семьёй. Однако, как и полагается в хоррорах, безобидный отель со временем превращается в настоящий ужас.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинокомпания Парадиз». Права на видео принадлежат кинокомпании «Парадиз.

Главную роль в «Кукушке» сыграет Хантер Шефер («Эйфория», «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»). Помимо неё, в съёмках приняли участие Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон», «Легион»), Джессика Хенвик («Игра престолов», «Серый человек») и Мартон Чокаш («Властелин Колец», «Великий уравнитель»).

Премьера «Кукушки» состоялась 16 февраля на 74-м Берлинском международном кинофестивале. В США в кино фильм выйдет на день позже, чем в России — 3 мая.

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