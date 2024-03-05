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Появился трейлер британского сериала «Джентльмен в Москве» — шоу выйдет уже 29 марта

Появился трейлер британского сериала «Джентльмен в Москве» — шоу выйдет уже 29 марта
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Авторы экранизации романа-бестселлера Амора Тоулза под названием «Джентльмен в Москве» представили трейлер будущего сериала. Премьера состоится 29 марта в онлайн-кинотеатре Paramount+ и на телеканале Showtime.

Шоу расскажет историю вымышленного графа Александра Ростова, который после революции 1917 года лишился своего состояния, а позже был арестован. В итоге он избегает казни и оказывается на чердаке роскошного отеля в Москве, где начинает новую жизнь.

Видео доступно на YouTube-канале ShowTime. Права на видео принадлежат ShowTime.

Главные роли в сериале исполнили Юэн Макгрегор («На игле», «Кристофер Робин») и Мэри Элизабет Уинстед («Скотт Пилигрим против всех», «Гемини», «Асока»).

Шоураннером выступит режиссёр Сэм Миллер, снимавший эпизоды «Чёрного зеркала», «Сквозь снег» и других известных проектов.

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