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Новая серия «Поднятия уровня в одиночку» побила рекорд по дизлайкам за всю историю аниме

Новая серия «Поднятия уровня в одиночку» побила рекорд по дизлайкам за всю историю аниме
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Восьмая по счёту серия аниме-сериала «Поднятия уровня в одиночку» по мотивам одноимённой манги поставил антирекорд, став самым низкооценённым эпизодом в истории.

Эпизод 7,5 стал простым пересказом семи предыдущих эпизодов. Фанаты ожидали продолжения истории и явно оказались разочарованы — в результате они поставили серии более 65 тыс. дизлайков на Crunchyroll, что является рекордом для платформы.

Фото: Шикимори / Crunchyroll

«Поднятие уровня в одиночку» (или Solo Leveling) — фэнтезийный тайтл, который рассказывает о мире с монстрами, против которых сражаются охотники в специальных подземельях.

Сериал уже стал одним из самых высокооценённых на старте 2024 года, хотя вышло всего восемь полноценных эпизодов. Новые серии выходят каждую неделю.

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