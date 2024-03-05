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Групповой этап 2. День 5
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Кевин Спейси сыграл в триллере «Контакт» — это его вторая роль после снятия обвнинений

Кевин Спейси сыграл в триллере «Контакт» — это его вторая роль после снятия обвнинений
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Американский продюсер и актёр Кевин Спейси сыграл персонажа по кличке «Дьявол» в криминальном триллере «Контракт». Съёмочный процесс фильма завершился в начале марта в Риме.

Ленту описывают как что-то среднее между «Сердцем Ангела» Алана Паркера и «Адвоката дьявола» с Киану Ривзом. Помимо Спейси, в «Контракте» снялись Эрик Робертс и Винсент Спано.

Это уже вторая роль Кевина Спейси после возвращения в кино. Напомним, в конце 2017 года ряд актёров обвинили его в домогательствах — после этого актёра уволили из каста «Карточного домика» от Netflix и отстранили от других ролей.

В июле 2023 года суд оправдал Спейси по всем пунктам, а через несколько месяцев в прокат вышел боевик «Контроль», в котором актёр исполнил главную роль.

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