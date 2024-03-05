DreamWorks показала трейлер своего нового мультфильма «Дикий робот» — он выйдет в сентябре

Студия DreamWorks представила первые кадры нового мультфильма «Дикий робот», который начнут показывать в кинотеатрах мира в сентябре этого года.

Сюжет основан на одноимённой книге Питера Брауна и рассказывает о роботе-помощнике Розе, который попадает на остров. На нём нет людей, зато есть много животных, которые готовы стать друзьями Роза: тот изучает их языки, начинает новую жизнь и даже становится «мамой».

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат DreamWorks Animation.

Сценаристом и режиссёром выступит Крис Сандерс — ранее он работал над такими мультфильмами, как «Лило и Стич», «Король Лев», «Мулан» и «Как приручить дракона».

Ранее в Сети появилась информация о том, что DreamWorks работает над новым мультфильмом о Шреке. По некоторым данным, к проекту уже удалось привлечь актёров из оригинального каста.