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Дакота Джонсон больше не хочет сниматься в кинокомиксах после провала «Мадам Паутины»

Дакота Джонсон больше не хочет сниматься в кинокомиксах после провала «Мадам Паутины»
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Американская актриса Дакота Джонсон сказала, что больше не будет сниматься в фильмах по комиксам после опыта главной роли в супергеройской ленте «Мадам Паутина».

Девушка отметила, что при съёмке больших фильмов важные решения часто принимают руководители, из-за чего страдает искусство.

Фильм создаёт режиссёр и команда вокруг него. Вы не можете создать искусство, основанное на цифрах и алгоритмах. Я долгое время считала, что зрители очень умны — а руководители начали верить, что это не так. Зрители всегда смогут распознать нелепость. Если фильмы начнут снимать с помощью ИИ, люди ни черта не будут их смотреть.

Джонсон признала, что «Мадам Паутина» дала ей определённый опыт, а также намекнула на то, что изначально проект выглядел совсем иначе.

Я никогда раньше не делала ничего подобного. И, вероятно, никогда больше не сделаю подобного снова, потому что не вижу в этом смысла. Но иногда в кино ты соглашаешься на что-то одно, а потом, когда начинаете это делать, это становится совершенно другим, и ты такой: «Подождите, что?». Но это был познавательный опыт.

Сборы «Мадам Паутины» оказались даже ниже, чем у провального «Морбиуса». Авторы уже отказались от продолжения супергеройского фильма.

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