Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап 2. День 5
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки фильма «Пункт назначения 6» — релиз ожидается в 2025 году

Начались съёмки фильма «Пункт назначения 6» — релиз ожидается в 2025 году
Комментарии

Культовая серия хорроров «Пункт назначения» получит продолжение. По данным Bloody Disgusting, съёмки шестого фильма с подзаголовком «Кровные узы» начались в первые дни марта.

Картину планируется выпустить в 2025 году, к 25-летнему юбилею франшизы. Проект доверили режиссёрам Заку Липовски и Адаму Б. Стейну, которые работали вместе над фильмом «Иные», экранизацией «Ким-пять-с-плюсом» и другими проектами. Другие подробности о проекте пока не раскрываются.

Предстоящий фильм станет первым в серии почти за 15 лет — пятая часть вышла в 2011 году. Ожидается, что в «Пункте назначения: Кровные узы», как и в других фильмах, смерть будет охотиться на группу молодых людей, ставших свидетелями сверхъестественных событий.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android