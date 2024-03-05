Начались съёмки фильма «Пункт назначения 6» — релиз ожидается в 2025 году

Культовая серия хорроров «Пункт назначения» получит продолжение. По данным Bloody Disgusting, съёмки шестого фильма с подзаголовком «Кровные узы» начались в первые дни марта.

Картину планируется выпустить в 2025 году, к 25-летнему юбилею франшизы. Проект доверили режиссёрам Заку Липовски и Адаму Б. Стейну, которые работали вместе над фильмом «Иные», экранизацией «Ким-пять-с-плюсом» и другими проектами. Другие подробности о проекте пока не раскрываются.

Предстоящий фильм станет первым в серии почти за 15 лет — пятая часть вышла в 2011 году. Ожидается, что в «Пункте назначения: Кровные узы», как и в других фильмах, смерть будет охотиться на группу молодых людей, ставших свидетелями сверхъестественных событий.