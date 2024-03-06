Глава DIsney: люди не устали от супергероев, они хотят смотреть отличные фильмы

Глава Disney Боб Айгер прокомментировал нынешнее состояние компании. Топ-менеджер заявил, что совсем недавно корпорация отменила сразу несколько фильмов, в успехе которых она была не уверена.

Айгер также поделился своим мнением касательно усталости кинозрителей от супергероев. По его мнению, аудитория не устала от кинокомиксов, она просто хочет смотреть отличное кино. Он привел в пример «Оппенгеймера» Кристофера Нолана — трёхчасовая лента о создателе ядерной бомбы собрала $ 950 млн в прокате.

Многие думают, что зрители устали от супергероев, но это не так. Они просто хотят смотреть отличные фильмы. И если вы снимете такое кино, аудитория у него найдётся. «Оппенгеймер» — прекрасный тому пример. Это просто фантастический фильм.

Айгер считает, что в 2024 году у Disney отличная линейка блокбастеров. Он уверен в качестве «Планеты обезьян: Новое царство» и «Дэдпула 3» с Хью Джекманом, выход которых состоится 8 мая и 26 июля соответственно.