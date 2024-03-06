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Оригинальную трилогию S.T.A.L.K.E.R., похоже, выпустят на консолях

Оригинальную трилогию S.T.A.L.K.E.R., похоже, выпустят на консолях
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Издание Gematsu обратило внимание на то, что в нескольких японских магазинах открылись предзаказы на сборник S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy. Судя по всему, авторы готовят переиздание первых трёх частей S.T.A.L.K.E.R.

Если верить описанию, в состав сборника входят «Чистое небо», «Зов Припяти» и «Тень Чернобыля». Релиз ожидается 27 июня. Из платформ указана только PS4, но сборник наверняка также выйдет на ПК и Xbox One. На странице игры в магазинах есть и скриншоты переиздания. Судя по ним, графически игры совсем не будут отличаться от оригинальной версии, выходившей на ПК.

Скриншоты

Фото: GSC Game World

Фото: GSC Game World

Фото: GSC Game World

Фото: GSC Game World

Ключевой арт

Фото: GSC Game World

СМИ предположили, что анонс Legends of the Zone Trilogy состоится уже сегодня вечерном на презентацииXbox Partner Preview.

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