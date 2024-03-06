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Николас Холт рассказал о съёмках в роли Лекса Лютора для фильма «Супермен» Джеймса Ганна

Николас Холт рассказал о съёмках в роли Лекса Лютора для фильма «Супермен» Джеймса Ганна
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Актёр Николас Холт посетил подкаст Inside of You with Michael Rosenbaum и рассказал о своей работе над ролью Лекса Лютора для фильма «Супермен». По словам актёра, во время работы с Джеймсом Ганном нужно быть готовым ко всему, поскольку режиссёр любит экспериментировать.

Ганн обладает способностью сохранять все весёлым и живым, пробовать что-то новое. Для меня весь процесс подготовки сводится к следующему: будь готов, насколько это возможно.

Также Холт рассказал, что хоть и набирал форму для роли Лютора, в фильме вряд ли будет эпизод, где злодей будет снимать с себя одежду.

В ленте также сыграли Дэвид Коренсвет (Супермен), Рэйчел Броснахен (Лоис Лейн), Нейтан Филлион (Зелёный Фонарь) и другие актёры.

Фильм «Супермен», который изначально назывался «Супермен: Наследие», выйдет в прокат 11 июля 2025 года.

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