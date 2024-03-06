«Холоп 3» выйдет 23 января 2025 года

На сайте «Бюллетень кинопрокатчика» появилась дата премьеры у фильма «Холоп 3», хотя триквел ещё не анонсировали. Судя по всему, успех второй части убедил создателей в создании третьего фильма.

По данным издания, премьера третьей части состоится 23 января 2025 года. Вероятно, съёмки картины пройдут в этом году.

«Холоп 2», который собрал огромную кассу в размере 3,8 млрд рублей, продолжил сюжет первой части и рассказал о том, как бывший мажор Гриша после событий первого фильма изменился и начал творить добро. В какой-то момент он встретил избалованную Катю, которая внезапно обнаруживает себя в другом времени и социальном статусе. Ей предстоит пройти тот же путь, что и самому Грише.

Наш обзор «Холопа 2» можете прочитать ниже!