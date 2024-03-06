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Джейсон Блюм хочет возродить «Пятницу 13-е» под руководством Джеймса Вана

Джейсон Блюм хочет возродить «Пятницу 13-е» под руководством Джеймса Вана
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В недавнем интервью Джейсон Блюм, основатель и глава студии Blumhouse Productions, которая наиболее известна выпуском малобюджетных фильмов ужасов и слэшеров, рассказал о желании возродить франшизу «Пятница 13-е».

Блюм хотел бы сделать ремейк или перезапуск, чтобы запустить франшизу с нуля и развивать уже в новой ветке. А ещё Блюм хочет, чтобы возрождением серии руководил Джеймс Ван, режиссёр «Заклятия», «Астрала», «Пилы» и других фильмов ужасов.

Это мой любимый слэшерный фильм всех времён. Но Пятница, 13-е — это франшиза, перед которой я просто преклоняюсь. Мне просто нравится в ней всё.

«Пятницу 13-е» уже несколько раз перезапускали и выпускали для неё много спин-оффов. В фильмах франшизы рассказывается про Джейсона Вурхиза — будучи мальчиком его топят в Хрустальном озере, после чего он восстаёт в виде бессмертного смертоносного чудовища и сеет хаос.

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