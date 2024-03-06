«Это шедевр Дени»: Хидео Кодзима в восторге от «Дюны 2»

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима посмотрел «Дюну 2» и оставил своё небольшое мнение о ленте в соцсетях. Новая картина Дени Вильнёва сильно понравилась разработчику.

По словам Кодзимы, в последнее время он подумывал о том, чтобы смотреть фильмы на своём смартфоне или планшете, но «Дюна 2» убедила его в обратном. Хидео назвал картину «шедевром Дени».

Даже будучи любителем кино, я начал думать, что мне пора начать смотреть фильмы на своём смартфоне или планшете. Однако, когда я посмотрел «Дюну 2», моё мышление рассыпалось словно песок! Он скрупулёзно изображает несуществующий мир Арракиса, воплощая его в жизнь с беспрецедентной детализацией и реализмом. Этот фильм кричит: «Это кино!» Этот шедевр Дени.

До российских кинотеатров «Дюна 2» тоже уже добралась. Наш обзор ленты можно прочитать ниже.