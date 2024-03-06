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«Дюна 2» выйдет в онлайне 16 апреля

«Дюна 2» выйдет в онлайне 16 апреля
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На сайте DVDs Release Dates появилась информация о дате выхода «Дюны 2» в онлайне. Если верить данным, картина Дени Вильнёва выйдет в цифровом формате 16 апреля, то есть через полтора месяца после мировой премьеры.

«Дюна 2» выступает продолжением «Дюны» 2021 года и рассказывает новую историю Пола Атрейдеса, вокруг которого в основном и крутится сюжет второй части. К своим ролям из оригинала вернулись все основные актёры.

По итогам первого уикенда «Дюна 2» заработала $ 178 млн в кинотеатрах по всему миру. Картина Дени Вильнёва показала лучший старт 2024 года, который ранее удерживал «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом.

Кстати, картину уже оценил японский геймдизайнер Хидео Кодзима, который остался от неё в полном восторге.

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