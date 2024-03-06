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Групповой этап 2. День 6
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Глава Disney Боб Айгер не считает, что зрители устали от фильмов Marvel

Глава Disney Боб Айгер не считает, что зрители устали от фильмов Marvel
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В интервью глава Disney Боб Айгер заявил, что зрители не устали от фильмов Marvel. Им просто не хватает действительно качественных работ.

По словам Айгера, в Disney уже сократили выпуск проектов Marvel Studios. Сюда входят как фильмы, так и сериалы. В целом глава Disney доволен нынешним развитием компании.

Фанаты хотят отличных фильмов… Если вы создадите их великолепно, всем всё понравится. «Оппенгеймер» — прекрасный тому пример. Мы сократили выпуск проектов Marvel, как фильмов, которые они снимают, так и количество телешоу. Я доволен IP, которую мы делаем.

Также Айгер заявил, что он лично смотрит все создаваемые ленты по несколько раз, а также наблюдает за работой режиссёров, актёров и других членов команды.

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