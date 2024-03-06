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Lionsgate снимет мультсериал по «Сумеркам» и сериал по «Джону Уику»

Lionsgate снимет мультсериал по «Сумеркам» и сериал по «Джону Уику»
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По информации издания Deadline, студия Lionsgate снимет сериалы по своим франшизам «Джон Уик» и «Сумерки». Команда уверена в успехе этих франшиз и различных проектов по ним.

По словам председателя студии Майкла Бернса, «Сумерки» получат мультсериал, а по «Джону Уику» снимут обычный сериал. Правда, деталями будущих проектов он не поделился.

Мы снимем анимированный сериал по „Сумеркам“, думаю, к нему будет много интереса. Мы также планируем расширить вселенную „Джона Уика“. Скорее всего, это будет телевизионный проект

Во вселенной «Джона Уика» уже есть выпущенный сериал, «Континенталь», рассказывающий про отель для профессиональных киллеров. Шоу, кстати, приняли смешанно как критики, так и зрители.

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