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Появились новые кадры из сериала «Преступление и наказание» с Юлией Снигирь

Появились новые кадры из сериала «Преступление и наказание» с Юлией Снигирь
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«Кинопоиск» опубликовал свежие кадры из сериала «Преступление и наказание». На них можно увидеть исполнительницу одной из главных ролей, Юлию Снигирь, которая снялась в «Мастере и Маргарите» в роли Маргариты.

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Шоу адаптирует одноимённый роман Фёдора Достоевского на современный лад и расскажет историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны. Главную роль исполнил Иван Янковский.

Вместе с ним и Снигирь в шоу снялись Тихон Жизневский, Любовь Аксёнова, Алёна Михайлова и другие.

Режиссёром проекта выступил Владимир Мирзоев, ранее снявший «Топи». Премьера сериала «Преступление и наказание» состоится уже в 2024 году — точную дату выхода назовут ближе к релизу.

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