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Сериал «Детство Шелдона» получит продолжение про Джорджи и Мэнди

Сериал «Детство Шелдона» получит продолжение про Джорджи и Мэнди
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Телеканал CBS начал работу над продолжением сериала «Детство Шелдона» — спин-оффа «Теории Большого взрыва». Производство шоу стартовало в январе, ещё до старта финального сезона ответвления.

Новый сериал по знаменитой вселенной будет посвящён Джорджи и его невесте Мэнди, которые живут в Техасе. К главным ролям вернутся Монтана Джордан и Эмили Осмент. Ожидается, что некоторые артисты из «Детства Шелдона» также появятся в новом проекте.

За производство безымянного проекта во вселенной «Теории Большого взрыва» отвечают Чак Лорри, Стивен Моларо и Стив Холлэнд — все трое работали над «Детством Шелдона». Сейчас у спин-оффа культового сериала стартовал седьмой, финальный сезон, последний эпизод которого выйдет 16 мая.

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