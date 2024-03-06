«Чувствую себя отлично!»: Евгений Петросян — о своём самочувствии на премьере «Онегина»

Издание «Комсомольская правда» обратила внимание на то, что известный комик и артист Евгений Петросян появился на премьере фильма «Онегин». Притом юморист выглядел бодро и вёл себя позитивно.

По словам журналистов, у артиста было отличное и шутливое настроение. На вопрос о самочувствии Петросян ответил положительно.

Чувствую себя отлично!

В начале февраля Петросяна экстренно госпитализировали в больницу. Артист упал во время прогулки в центре Москвы по улице Лесной и получил перелом предплечья со смещением. Это не первый случай за последний год, когда Петросян оказывается в больнице. Ранее известный комик проходил проверку на коронавирус, а в мае был госпитализирован из-за болезни сердца или головных болей

Кстати, сам «Онегин» выходит в прокат уже завтра.