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Apple выпустила фильм «Полночь» — японский триллер, снятый на iPhone 15 Pro

Apple выпустила фильм «Полночь» — японский триллер, снятый на iPhone 15 Pro
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Apple опубликовала полноценный короткометражный фильм на своём YouTube-канале под названием «Полночь». Это нео-нуар от японского режиссёра Такаси Миике («13 убийц»), полностью снятый на камеру iPhone 15 Pro.

Видео доступно на YouTube-канале Apple. Права на видео принадлежат Apple.

Картина рассказывает историю безымянного ночного таксиста (Кэнто Каку), который ездит по улицам Токио и предлагает свою помощь нуждающимся. В какой-то момент герой встречает девушку (Конацу Като), которая столкнулась с членами местной банды — они пытаются отобрать у неё грузовик, ещё недавно принадлежавший её отцу.

В своём обращении к релизу картины режиссёр Такаси Миике поделился впечатлениями от съёмок. iPhone 15 Pro поразил его своей ночной детализацией и возможностью запечатлеть эмоции героев даже в моменты безумного экшена. По мнению кинодеятеля, смартфоны Apple уже сейчас могут выполнять функции, недоступные громоздким специализированным камерам.

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